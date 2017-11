Dornhan Bevor der Winter so richtig kommt

Dornhan. Zum einen gehe die Flurneuordnung weiter, erklärt Bürgermeister Markus Huber. So sei auf einige Wege schon Asphalt aufgebracht worden, etwa in der Betzweiler Straße. Stück für Stück wird an den Wegen gearbeitet, die letztendlich einen Ring um die Stadt bilden.

Für rund eine Million Euro sollen in diesem Jahr Wege ausgebaut werden, hatte die Leiterin des Flurneuordnungsamts im Landratsamt Rottweil, Silvia Helmstädter, in der Vergangenheit mitgeteilt. Geplant seien 4100 Meter Schotterwege, 3300 Meter Asphaltwege und 240 Meter Pflasterspurwege. Manche Wege seien noch gesperrt, weil sie derzeit nur geschottert, aber noch nicht asphaltiert seien.

Kräftig gearbeitet wurde auch beim Feuerwehrhaus, wo zum einen das neue Salzsilo für den Bauhof, zum anderen neue Parkplätze entstehen sollen. Ein geschotterter Weg führt nun zu der Stelle, an der das Salzsilo einmal sein wird. Dieser werde noch in dieser Woche betoniert, kündigt Huber an.