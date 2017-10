Dornhan Beschilderung der Wege wird aktualisiert

Die in den vergangenen Jahren vermehrt aufgetretenen Starkregen bereiten auch in Teilen des Stadtgebiets Dornhan große Probleme bei der Abwasserbeseitigung. So kommt es zu Rückstau in den Kanälen und Ortsstraßen oder Ansammlung von Oberflächenwasser in Ortsbereichen. Die Stadt habe, so Kraibühler, das Problem aufgenommen und erhebe nun in einem ersten Schritt die Überschwemmungsbereiche. Sie sollen systematisch erfasst werden.

Aus der Mitte des Ortschaftsrats wurde angeführt, dass der Hachtelnbach, der verdolt ist, immer wieder Überschwemmungen im Bereich der Skihütte verursacht. Es seien jedoch in den vergangenen zwei Jahren keine Schäden entstanden. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass es in den Dorfwiesen gelegentlich zu kleineren Erdrutschen komme, wobei Wiesenboden abgeschwemmt werde. Auch hier seien bislang keine nennenswerten Schäden aufgetreten.