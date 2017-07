Dornhan Belegung "nicht glücklich"

Dornhan. 17 junge Männer sollen künftig in dem vom Landkreis Rottweil angemieteten Haus in der Bergstraße einquartiert werden: Flüchtlinge aus Gambia, Syrien, Afghanistan und Algerien. Der Asylkreis habe sich bereits an das Landratsamt gewandt und gegen diese Zuweisung Bedenken angemeldet. "Wir hätten auch interveniert", sagte Bürgermeister Markus Huber gestern Vormittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch er hält die geplante Belegung für "nicht ganz glücklich".

Bislang keine Probleme

Probleme hat es bislang nicht gegeben. In das Haus zogen im April vergangenen Jahres Flüchtlinge ein, Familien, aber auch Einzelpersonen. Das habe gut funktioniert.