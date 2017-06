Dornhan Bedarf für Pflegeplätze

Konkurrenzangebot macht keinen Sinn

Ein Konkurrenzangebot zu schaffen, mache keinen Sinn. Huber: "Wir wollen das Pflegeheim stärken, indem wir es erweitern." Als Zielgröße stellt er sich 40 Plätze vor, dies würde auch in etwa dem für Dornhan prognostizierten Bedarf entsprechen. Pläne lägen schon länger in der Schublade. Mit ein Anlass, die Erweiterung nun anzugehen, sei der Wasserschaden in der alten Gewerbeschule. Das Gebäude sei unbewohnbar und müsse abgebrochen werden. Eine Sanierung wäre nicht mehr sinnvoll, sagt Huber. Auf dem Grundstück könnte nun ein Neubau mit einer Verbindung zum bestehenden Seniorenzentrum errichtet werden. "In diese Richtung wird gedacht", so Huber.

Kosten und Finanzierung sind noch offen. Huber könnte sich vorstellen, dass die Stadt betreute Wohnungen mit einbauen lässt, um sie dann zu verkaufen. So habe man es auch im Seniorenzentrum praktiziert. Den Zeitrahmen für die Erweiterung gibt er mit zwei bis drei Jahren an. Was mit der "Krone" passiert, ist noch offen. Das Gebäude soll aber abgebrochen werden. Priorität habe die Rathaussanierung.