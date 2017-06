Dornhan Baugebiet mit 23 Plätzen im Innenbereich

Die Erschließung ist für das Frühjahr 2018 geplant. Der Ortschaftsrat stimmte dem Bebauungsplanentwurf zu. Der Gemeinderat muss darüber noch entscheiden.

Die LED-Straßenbeleuchtung für den ganzen Ort sei für 47 000 Euro an eine Ettlinger Firma vergeben worden, berichtete Röhner. Weiter gab er bekannt, dass die Grundschüler im neuen Schuljahr nach Weiden ziehen und die Klassenräume in Marschalkenzimmern nicht mehr genutzt werden. Die Grundschule in Weiden führe künftig die Bezeichnung "Grundschule Marschalkenzimmern – Weiden". Die Schulleiterin in Weiden, Heidrun Fischer, gehe in den Ruhestand und Sonja Gfrörer, bisher in Marschalkenzimmern, werde die Gesamtleitung übernehmen.

Die Namen der Gedenktafel an der Friedhofskirche und auch das Sühnekreuz am Galgenbühl sollen restauriert werden. Hierfür hat eine Privatperson 1000 Euro gespendet.