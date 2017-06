Dornhan Baugebiet geplant

Ausgehend von der Vorgabe der Innenverdichtung hat die Verwaltung die Grünfläche zwischen Oberndorfer Straße und den bebauten Grundstücken "Oberes Dorf" auserkoren. Das Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro hat den Planentwurf erstellt. André Leopold stellte ihn dem Gemeinderat vor.

Demnach soll das Gebiet zunächst von der Oberndorfer Straße her erschlossen werden. Südlich der Erschließungsstraße sind sechs Bauplätze geplant. Nördlich gibt es zunächst ein großes Feld mit fünf Plätzen. Dort soll auch der Bau von Mehrfamilienhäusern möglich sein. Bedenken gab es aus Reihen des Gemeinderats wegen einer möglichen Doline auf dieser Fläche. Dem stimmte Bürgermeister Markus Huber zu, und erklärte, man habe ohnehin vor, den Grund untersuchen, um Planungssicherheit herzustellen. Eine erste Bodenuntersuchung habe prinzipiell Bebaubarkeit ergeben.

Direkt nach diesem Feld zweigt eine zweite Erschließungsstraße nach Norden ab. Auch die Haupterschließung biegt am Ende des Baugebiets nach Norden. Dort ließe sich in seinem weiteren Schritt ein zweites neues Baugebiet entwickeln. Die kleine Erschließungsstraße dockt in der Erweiterung an die weitergeführte Haupterschließungsstraße an, die im Plan etwa im Bereich des Schlachthauses in die Hauptstraße mündet.