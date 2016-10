Dornhan Bauernhaus nach Feuer unbewohnbar

Dornhan. Am Samstagnachmittag kam es nach Angaben der Polizei gegen 12.20 Uhr in der Teckstraße in der Ortsmitte von Dornhan im ersten Stock eines bäuerlichen Einfamilienhauses zu einem Wohnungsbrand. Der Hauseigentümer versuchte daraufhin die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was ihm jedoch nicht gelang.

Daraufhin wurden die Feuerwehren aus Dornhan und Loßburg alarmiert, die innerhalb von fünf Minuten vor Ort waren, wie Dornhans Stadtkommandant Frank Pfau auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte. Die Feuerwehren hatten unter der Leitung von Frank Pfau den Brand schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Diese Gefahr bestand durchaus, da vor Ort eine enge Bebauung mit alten Bauernhäusern vorhanden ist.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Haus gerettet werden. "Es war kurz davor, dass es abgebrannt wäre", berichtete Stadtkommandant Pfau. Selbst Plastikabdeckungen von Lampen, die sich ein Stück vom Feuer entfernt befunden hätten, seien bereits geschmolzen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Gebäude jedoch so stark verrußt, dass es momentan nicht mehr bewohnbar ist.