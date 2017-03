Dornhan Baubeginn Anfang Juli geplant

Eine Fläche für eine mögliche Erweiterung ist auch schon eingeplant. "Damit wir uns nicht die Zukunft verbauen", betonte Huber.

Rund 2,5 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Vorgesehen ist, dass die Firma Spezia in das Mado-Gebäude in der Balmerstraße einzieht. Das Grundstück gehört der Stadt und wird an den Investor verkauft.

Das Gebäude, das hier entsteht, soll an eine bauliche Nutzung gebunden sein, so Huber. Nicht nur die Praxis des Alpirsbacher Arztes Michael Fischer, der eine Zweigfiliale in Dornhan unterhält, wird hier einziehen, auch vier Therapeuten haben schon fest zugesagt. Mit den Physio-, Logo- und Ergotherapie-Praxen verspreche man sich positive Synergieeffekte. Momentan arbeitet die Stadt an den Feinheiten der Planung: "Die Detailplanung wollen wir baldmöglichst dem Gemeinderat vorstellen", so Huber.

Nicht nur Arzt- und Therapiepraxen sollen im neuen Gesundheitszentrum untergebracht werden, sondern auch Wohnungen sind im oberen Stockwerk geplant. "Ärzte finden nicht allein den Weg aufs Land", erklärte Projektkoordinator Felger das Vorhaben. Deshalb müssten Kommunen attraktive Angebote schaffen, um die medizinische Nahversorgung zu sichern. Junge Ärzte suchten Arbeit im Team und wollten neue Kooperationsformen in Gemeinschaftspraxen, mit Angestellten und vielleicht auch in Teilzeit. "Die Einzelpraxis ist out", so der Experte.

Die Stadt will im Übrigen das Erdgeschoss des geplanten Hauses anmieten. "Zum einen als Sicherheit für den Investor, zum anderen aber auch, um bei der Belegung mitbestimmen zu können", sagte der Bürgermeister.