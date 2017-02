Dornhan Bären in Finnland

Neben Tieren aus der Heimat hatte er auch Bärenbilder von seiner Fotoreise nach Finnland dabei. So tauchten dort täglich bis zu zehn Bären vor seiner Fotohütte auf. Weit mehr Geduld braucht der Fotograf in der Heimat, um seltene und scheue Tiere wie Rotmilan, Fuchs und Rotwild vor die Linse zu bekommen. So wird von ihm immer wieder angefüttert, ein Zelt aufgestellt, und dann gilt es zu warten, viele Stunden und auch nächtelang. Dass sich die Geduld lohnt, zeigten die vielfältigen Aufnahmen, die Fritz Ruthardt mit Informationen und Geschichten anschaulich präsentierte.