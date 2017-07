Die DLRG und der Förderverein Freibad Bettenhausen veranstalteten einen Badespaßtag für Kinder. Im Wasser waren verschiedene Aufgaben zu meistern. So musste nach einem Ring getaucht oder mit einem Ball in der Hand über ein Wasserspielgerät gelaufen werden. Mit großem Eifer nahmen die Kinder diese Herausforderung an. Mitglieder des Fördervereins hatten "an Land" Aufgaben und Spiele organisiert und sorgten für Bewirtung. Foto: Gukelberger