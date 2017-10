Dornhan Backwaren auf Bestellung als neues Projekt in Leinstetten

Ein wichtiger Punkt war die Backwarenausgabe am Samstagvormittag in Leinstetten. Hierzu wurden ein Bäcker in Dornhan und Großbäckereien angesprochen, wobei dem noch "echten" Bäcker aus Dornhan der Vorzug gegeben werden sollte. Die Vorstellung ist, Backwaren bis Freitagabend telefonisch oder per E-Mail bei einem Ansprechpartner zu bestellen.

Der Verkauf und die Bezahlung der Ware wäre für Samstag von 7 bis 9.30 Uhr vorgesehen. Der genaue Ablauf und der Verkaufsraum werden, wenn die restlichen Details abgeklärt sind, öffentlich mitgeteilt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden noch Freiwillige gesucht, die sich gerne bei Evelyn oder Anna Bronner melden könnten.

Als großen Erfolg konnte schon die Aufstellung von fünf Waldsofas und fünf Bänken verzeichnet werden. Viele fleißige Helfer richteten die Plätze her.