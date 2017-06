Dornhan Bach schlägt Brücke zum Reformator

Ein klanglich ausgewogener Höhepunkt waren der Eingangs- und Schlusschoral von "Eine feste Burg ist unser Gott" aus der Kantate BWV 80 Bachs, die er über das wohl bekannteste Reformationslied von Martin Luther geschrieben hat. Bachs Tonkunst und musikalische Bibelauslegung schlugen somit eine Brücke zum Reformator und dem Jubiläumsjahr.

Mit beeindruckender Leichtigkeit ließ der Knabenchor "collegium iuvenum" die beiden Chorsätze in all ihrer barocken Pracht glänzen und sang sich in die Herzen der Zuhörer. Der Chor wusste auch bei "Look at the World" von John Rutter zu überzeugen.

Dirigent Michael Culo führte seine Knaben sicher, präzise und inspirierend durch die Musikstile und achtete auf einen ausgeglichenen und homogenen Chorklang, eine angenehm klare Aussprache und Artikulation in den drei Sprachen. Und Organist Antal Váradi war den ganzen Abend ein souveräner und differenzierter Begleiter.

Dem lang anhaltenden, tosenden Beifall mit Bravo-Rufen sowie den stehenden Ovationen konnte der Chor nicht widerstehen: "Glory to thee" gab es als Zugabe. Das Publikum war so begeistert von dem kulturellen Seelenbalsam, dass es sich zum Auszug der Sänger zu "Alta Trinita Beata" nochmals erhob.