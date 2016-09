Dornhan Auf der Straße und im Leben Ideallinie finden

Auf ihrer Homepage stellen sich die Biker als Christen, die Freude am gemeinsamen Motorradfahren haben, vor. Der christliche Bikertreff hatte unlängst zum Saisonabschluss in das Dynamis Lebenszentrum in Gundelshausen eingeladen. Mehr als 30 begeisterte Motorradfahrer aus der näheren und weiteren Umgebung waren der Einladung mit ihren Maschinen gefolgt. Auf dem Programm standen schöne Ausfahrten. Abends traf man sich zum gemeinsamen Essen, vertiefte die Gemeinschaft, bekam Anregungen und Erfahrungen auf den Zweirädern. Hans Pfau hielt den abschließenden Bikergottestdienst mit dem Thema "Die Ideallinie entdecken" ab.