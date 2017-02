Dornhan An der Schneebar herrscht beste Stimmung

Eine bunte Mischung aus Alt und Jung machte die Veranstaltung wieder zu einem ganz besonderen Ereignis. Denn auch der Musikmix war für alle Altersklassen gelungen durchmischt. Das DJ-Duo Sascha und Stefan hatte von Anfang die vielen Besucher mit ihren Partykrachern fest im Griff. Viele waren bei den bekannten Gassenhauern nicht mehr zu bremsen.

Ein echter Hingucker war, wie in den Jahren zuvor, die ansehnliche Schneebar. "Die haben wir schon vor zwei Wochen aufgebaut, als es noch richtig kalt war", sagte Stadtkommandant Frank Pfau, der mit rund 60 Helfern für eine reibungslose Veranstaltung sorgte. Vor der Bar lud eine große Feuerstelle dazu ein, sich aufzuwärmen. Die kleinen Besucher erklommen den aufgetürmten Schneehügel, um dann mit Vergnügen herunterzurutschen.

Die vielen Gäste wurden von den 42 Aktiven, der Alters- und Jugendwehr und ihren Partnern rundum versorgt, was organisatorisch und logistisch eine Herausforderung war. Brechend voll war die Halle am frühen Nachmittag. Dort spielte das Duo Helmut und Regina populäre Tanz und Unterhaltungsmusik. Später am Nachmittag hatte die Tanzgarde der Narrenzunft Beffendorf unter Leitung von Nicole Kern und Katrin Maus einen umjubelten Auftritt. Zu Gast war auch die Feuerwehr aus Durbach. Mit den badischen Kameraden verbindet die Feuerwehr Dornhan seit rund 50 Jahren eine enge Freundschaft. Aus der ganzen Region und auch aus dem Nachbarlandkreis Freudenstadt schickten viele Feuerwehren Abordnungen nach Dornhan.