Dornhan Am Ende behält Pragmatismus die Oberhand

Die eine spielt mit Ökologie und Ökonomie. Unterschiedlichste Varianten sind geprüft. Bis hin zur Nutzung von Solebohrungen oder Flächenkollektoren reichen die durchgespielten Szenarien. Für beide ist das kommunale Grundstück übrigens zu klein. Die Idee, die Zuluft durch Kanäle im Aufschüttungsbereich unter dem Bau zu ziehen und damit im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen, scheitert an den schieren Kosten. Der Anschluss an die Hackschnitzelanlage im Ort ist nur über eine aufwendige Leitung möglich, zudem sie die Anlage nicht mehr weit von ihrer Kapazitätsgrenze. Eine Pelletheizung erfordert nicht nur einen Vorratsraum, der entsprechend kostet, sondern belaufe sich insgesamt 68 000 Euro und kostet damit mehr als doppelt so viel wie die jetzt geplante Flüssiggas/Brennwert-Lösung. In die könnte man, wenn die Technologie für die Gasaufbereitung fortgeschritten ist, auch Biogas aus lokaler Produktion einspeisen.

Damit das ganze Vorhaben auch dem EEG genügt, muss aber noch ein Modul "Erneuerbare" her. Es kommt in Form von Fotovoltaik. Sie soll den eigenen Verbrauch abdecken, bei Überschuss in die Wassererhitzung zugegeben werden. Nach allem, was man diskutiert hat, ist die "keine Pionierlösung", weiß auch Huber, aber eben eine pragmatische.

Die zweite große Frage hängt mit der Lage zusammen: Hochwassergefahr. Dem trägt die Planung durchaus Rechnung. Abgesehen davon, dass durch hydraulische Veränderung der Abfluss von Heimbach und Glatt verbessert wurde, der Pegel also bereits niedriger sein müsste als bei vergleichbaren Zuflussbedingungen früher, und das Hochwasserschutzkonzept an der Glatt auch greifen wird, inklusive des großen Rückhaltevolumens in Glatten, das viele Kubikmeter der Spitze puffert, setzt der Plan auf Reserve. Zugrunde gelegt ist der Wert des statistischen "Jahrhunderthochwassers", also eines Ereignisses, das alle 100 Jahre zu erwarten ist.

Der Wert ist nach einer neuen Berechnung höher als die noch bis vor wenigen Jahren angenommenen Zahlen. Auf diese Reserve setzt der Plan noch einmal einen halben Meter drauf. Das müsste für das Bürgerzentrum reichen. Für die Stellplätze gilt das, zumindest teilweise, nicht: Ein beträchtlicher Teil ist auf dem Festplatz, der im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen als Vorlandabgrabung noch einmal tiefer gelegt wird, vorgesehen.