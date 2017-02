Dornhan Akrobatik statt Deutsch und Mathe

Dornhan. Anstatt Mathe und Deutsch war einen Vormittag lang Geschicklichkeit, Ausdauer, Teamgeist, Genauigkeit und Kreativität gefordert. In jedem Jahr organisiert das Bildungshaus, das sind die Erstklässler und die Vorschüler aus beiden Kindergärten, einen Sporttag. Schon am frühen Morgen hatte das Bildungshausteam mit Elke Sipple, Jenny Schwenk und Ingrid Pantaenius einen Parcours für die Kinder aufgebaut.

In der Sporthalle erwartete die bunt kostümierten Zirkusartisten eine große Bewegungslandschaft. An 13 Stationen mussten sich die Gruppen den sehr unterschiedlichen Anforderungen stellen. Dabei drehte sich alles um die Manege. Mit allem rund um den Zirkus beschäftigten sich die Kinder auch im Unterricht, da passe das Motto ganz gut, so Ingrid Pantaenius.

Aber auch die Förderung von Teamfähigkeit wurde nicht vergessen. Bei Kooperations- und Geschicklichkeitsspielen konnten die Kinder zeigen, wie sie in der Gemeinschaft ein sportliches Ziel erreichen. Da gab es die mit einem Regenschirm tänzelnden Artisten auf dem Barren oder die lustig kostümierten Clowns, die kleine Sketche zeigten. Auch die jungen Zauberer und Jongleure beherrschten allerhand Kunststückchen, die sie stolz vorführten.