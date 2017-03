Dornhan 30 Meter werden ihm zum Verhängnis

Durch diese Entscheidung schien er die Polizeibeamten aber gerade auf sich aufmerksam gemacht zu haben. Sie kontrollierten ihn, und er musste eine Blutprobe abgeben. Mit 1,26 Promille gab er seinen Führerschein noch in derselben Nacht ab.

Nicht zum ersten Mal betrunken am Steuer

Es ist nicht das erste Mal, dass dem 28-Jährigen so etwas passiert. 2007 wurde er bereits betrunken am Steuer aufgegriffen, damals auch noch ohne Fahrerlaubnis. Das habe eine Führerscheinsperre von zehn Monaten nach sich gezogen.

"Damals war ich ein ganz anderer Mensch. Das war Jugenddummheit, auch wenn es natürlich nicht zu entschuldigen ist", meint der Angeklagte. Er sei kein Alkoholiker, konsumiere nur zu festlichen Anlässen etwas.

Der Verlust der Fahrerlaubnis trifft den 28-Jährigen schwer. Nachdem er zunächst Offset-Drucker war, musste er aufgrund eines Sportunfalls, der ihn arbeitsunfähig machte, umschulen.

Derzeit mache er eine Ausbildung zum Industriekaufmann, und die Chancen auf Übernahme im Juli diesen Jahres stünden nicht schlecht, sofern er einen Führerschein vorweisen könne. Denn bei seinem Beruf stünden Außendienste auf der Tagesordnung. Zudem müsse er die Firma erreichen, die immerhin rund 30 Kilometer weit weg liegt.

Der Verteidiger Christof Burkard führte an, dass der Umschüler die Auswirkungen seiner Trunkenheitsfahrt bereits täglich zu spüren bekomme. So müsse er nicht nur mit dem Bus zur Arbeit kommen, sondern sich erst zum Bus bringen lassen, weil dieser gar nicht im betreffenden Stadtteil halten würde. Zudem befinde sich der Promillewert um 0,6 über der Schwelle zum Strafbereich. Auch führte er eine stabile Lebensführung und klare Ziele an.

Zu einer Geldstrafe verurteilt

Burkard plädierte für Augenmaß angesichts der finanziellen Situation des Angeklagten, der pro Monat rund 600 Euro einzusetzendes Vermögen hätte.

Richterin Hackenbruch verurteilte den Mann zu einer Strafzahlung von 35 Tagessätzen à 25 Euro. Zudem bekomme der Angeklagte noch drei verbleibende Monate Fahrerlaubnissperre, sechs habe er ja bereits verbüßt. So könne er den Führerschein pünktlich zum Ausbildungsende wieder erwerben.