Dornhan 128 000 Euro teurer

Dornhan-Leinstetten. Beim geplanten Bürgerhaus in Leinstetten komme es wegen der technischen Anlagen zu Mehrkosten, teilte Bürgermeister Markus Huber in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Inwiefern diese zustande kämen und wie man mit einer Gegenfinanzierung oder über den Förderverein entgegenwirken könne, müsse noch geklärt werden. Der Plan befinde sich immer noch im Entwurfsstadium, versicherte der Bürgermeister, und werde in einer anderen Gemeinderatssitzung auch noch einmal als Extrapunkt aufgenommen.