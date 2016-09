Dornhan 120 Motorradfahrer von oben: SWR filmt Gottesdienst

Neben den Motorrad-Gottesdiensten führt die Gruppe Tagesausfahrten oder Wochenendtouren durch, die schon zu einem festen Bestandteil im Freizeit-Angebot geworden sind.

Gemeinsam wurden die schönsten Pässe und Straßen erkundet. Die bisherigen Ausfahrten führten unter anderem an den Forggensee im Allgäu, an herrliche Plätze in der Schweiz, den Gardasee sowie nach Österreich und Kroatien.

Gefahren wird in kleinen Gruppen mit maximal sechs Motorrädern. Die Gruppen werden unter Berücksichtigung der Fahrpraxis der Teilnehmer eingeteilt. Der Saisonabschluss findet in der Regel im September im Dynamis Lebenszentrum in Gundelshausen statt. Dieses Jahr haben sich 30 Motorradfahrer für das Wochenende von morgen, Freitag, bis Sonntag, 18. September, angemeldet.