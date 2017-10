Dormettingen "Zentralisierung des Bauhofs wichtig"

Müller: "Nach dieser intensiven Zustandsanalyse wurden Ziele und Zukunftsvisionen für die Gemeinde entwickelt." Großen Wert lege der Rat auf die innere Dorfentwicklung. In diesem Zusammenhang sei thematisiert worden, dass der Bauhof mit seinen Lagerflächen an verschiedensten Stellen in der Gemeinde verteilt sei und eine Vielzahl von Flächen und Räumen belege. Klar geworden sei, dass die Innenentwicklung "zwangsläufig mit einer Zentralisierung des Bauhofs einhergehen muss".

Die Analysen und Ergebnisse der Klausursitzung werden laut Müller im Gremium immer wieder thematisiert und daraus "Zukunftsbeschlüsse" entwickelt. Hinsichtlich der Innenentwicklung werde ein Planer eingeschaltet. Insbesondere der Bereich zwischen alter Dreschhalle und Rathaus biete Entwicklungsmöglichkeiten.

Ein neues Wohnquartier innerorts entsteht auch im Bereich Kaffeebühlstraße. Mit dem Abriss des Gebäudes Kaffeebühlstraße 18 ist nun begonnen worden.

Forstamtsleiter Christian Beck und Förster Stephan Kneer stellten den Forstbetriebsplan 2018 vor. Geplant ist ein Einschlag von 800 Festmetern Holz. Die Erlöse betragen rund 43 700 Euro, die Ausgaben 38 700 Euro. Somit wird mit einem "bescheidenen Jahresüberschuss" von 5000 Euro gerechnet. Die Forstleute gingen auch auf das Eschentriebsterben ein. Für Dormettingen ein großes Thema, denn sechs Prozent des Waldbestands seien Eschen.