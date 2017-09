Dormettingen Zehn VR-Mobile für soziale Dienste

Zollernalbkreis. Zehn Fahrzeuge haben die Volks- und Raiffeisenbanken am Samstag im Dormettinger SchieferErlebnis an soziale Einrichtungen der Region übergeben. Die Sozialstation St. Franziskus in Burladingen, das Sozialwerk Hechingen und Umgebung, die Sozialstation St. Fidelis Bisingen-Grosselfingen-Haigerloch, die Sozialstation St. Martin Veringen-Gammertingen, die Sozialstation Meßstetten, der DRK Ortsverein Balingen, die Sozialstation Oberes Schlichemtal Rosenfeld, die Kirchliche Sozialstation Balingen, die Kirchliche Sozialstation Albstadt und die Nachbarschaftshilfe Winterlingen sollen damit in Zukunft hilfsbedürftige Menschen noch besser erreichen.