Dormettingen Wieder viel los im SchieferErlebnis

Das neue Jahresprogramm für das SchieferErlebnis, das am Sonntag, 2. April, mit einem Fossilien-Wettbewerb offiziell öffnet wird, liegt nun vor. Höhepunkte sind unter anderem das "Elements"-Festival mit zahlreichen DJs am 26. und 27. Mai, das Finale des SWR4-Wettbewerbs "Blechduell" am 30. Juni, der "Sommerabend" am 21. und 22. Juli sowie das "Sommer-Nacht-Traum"-Festival am 1. und 2. September.

Dazu wird in diesem Jahr wieder Schau-Imkern an mehreren Terminen mit dem Bezirksimkerverein Schömberg geboten, es gibt öffentliche Führungen auf dem "Erinnerungspfas" sowie Grill- und Spargelbüfetts im Restaurant "Am Schiefersee".

Der Musikverein Dormettingen lädt am 24. Juni zum "Ope(r)n-Air-Konzert" ein, am 26. Juli findet das School’s-Out-Konzert" statt. Mit dem Umweltmobil Donnerkeil können Kinder und Erwachsene die Natur im Erlebnispark erkunden. Etwas Besonderes und neu in diesem Jahr sei die Veranstaltungsserie "Wasser Aktiv", bei der verschiedene Firmen und Institutionen mit im Boot seien. Sie wird am 2. Juli mit vielen Aktionen für Kinder und Erwachsene eröffnet, betont Scheiffele. In deren Rahmen gibt es Vorträge sowie vom 20. Juli bis 20. August die Ausstellung "Mineralwasser erleben".