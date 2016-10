Dormettingen Wasserschaden in Mehrzweckhalle

Am Samstag um 8.40 Uhr sei der Schaden von einer Passantin dem Bauhof gemeldet worden, sagt Bürgermeister Anton Müller. Sofort seien Maßnahmen eingeleitet worden, um so schnell wie möglich das rund ein bis zwei Zentimeter hoch stehende Wasser aus der Halle zu entfernen: "Alle verfügbaren Gemeindemitarbeiter, die Feuerwehr und eine private Reinigungsfirma waren im Einsatz." Bis 11 Uhr, so Müller, seien die größten Wassermassen aus der Halle entfernt worden. Zwei Stunden später sei die oberflächliche Entfeuchtung abgeschlossen worden.

Entgegen der ersten Hoffnung habe sich bei Messungen einer Spezialfirma am Montagabend aber herausgestellt, dass Wasser auch in den Unterboden eingedrungen sei. Am Dienstag musste laut Müller ein weiteres Problem, das ein Gutachter festgestellt habe, zur Kenntnis genommen werden: Als Dämmmaterial unter dem Hallenboden sei ein organisches Material verwendet worden.

Somit sei es unverzichtbar gewesen, dass sofort Trocknungsmaßnahmen eingeleitet werden mussten. Dies habe jedoch zur Folge, dass die Sporthalle voraussichtlich für die Trocknungszeit von vier bis sechs Wochen komplett gesperrt werden müsse. Lediglich im Foyerbereich, in dem als Dämmmaterial Styropor verwendet wurde, würden voraussichtlich gebuchte Veranstaltungen stattfinden können.