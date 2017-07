Dormettingen "Voll auf dem Gas, aber bremsbereit bleiben"

Der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands, Gerhard Reiner, lobte die Zusammenarbeit der Gemeinden im Oberen Schlichemtal. Die Kunst des Handels sei es, die Spielräume auszunutzen um für die Bürger das Beste zu erreichen. Reiner sagte, Müller wirke im Verband ausgleichend.

Als Vorsitzender der Bürgermeister im Kreis lobte Geislingens Oliver Schmid das Augenmaß und den Sachverstand, mit dem Müller "besonnen und ruhig, manchmal aber auch impulsiv" Kommunalpolitik betreibe. Er übergab zwei Tickets für die Kulturscheune in Erlaheim.

Karl-Anton Thullner betonte als Vertreter der Dormettinger Vereine, der Bürgermeister habe jederzeit ein offenes Ohr für die Vereine. Man sei gemeinsam ein gutes Stück vorangekommen und könne den Blick stolz nach vorne richten. Thullner: "Wir wissen, was wir an Ihnen haben. Und Sie wissen, dass sie sich auf uns verlassen können." Dieses gegenseitige Vertrauen sei Grundlage dafür, die Gemeinde weiterhin lebens- und liebenswert gestalten zu können.

Die vergangenen acht Jahre seien wie im Flug vergangen, bilanzierte Anton Müller. Jeder Tag habe aber Spaß gemacht, auch weil er stets ein gutes Verhältnis zum Gemeinderat, zum Landratsamt, zu den Vereinen und den Bürgern gehabt habe. Man habe in enger Abstimmung und mit offener Kommunikation viel erreicht. Müller erinnerte an den Bau des Schieferparks. "Wir haben große Projekte durchgezogen, aber das Alltagsgeschäft nicht vergessen." Dass Dormettingen in allen Belangen auf einem guten Stand sei und trotzdem geordnete Finanzen vorweisen könne, liege daran, "dass wir die Ideallinie nie verlassen haben". Müller zitierte Gemeinderat Wolfgang Weckenmann, der hinsichtlich des Schieferparks gesagt habe: "Wir halten den Fuß voll auf dem Gas, bleiben aber bremsbereit, damit wir nicht aus der Kurve fliegen."

Dieser Spruch, so Müller, beschreibe exakt die Kommunalpolitik in Dormettingen. Der am 7. Mai wiedergewählte Schultes lobte die "Kultur des gegenseitigen Vertrauens und der Hilfe" in der Gemeinde sowie das bürgerschaftliche Engagement, das ein hohes Niveau erreicht habe. Müller bedankte sich abschließend bei seiner Frau Rosi, die ihm stets Kraft gebe. Er freue sich auf die kommenden acht Jahre. Müller: "Es stehen wieder interessante Projekte an, die wir gemeinsam verwirklichen wollen."