Dormettingen Skulpturen und Bilder in großer "Vielfalt"

Barbara Irion arbeitete als Modedesignerin und malt seit 1998: "Das Hobby wurde schnell zur Leidenschaft". Vier Jahre lang war sie Mitglied in der Produzentengalerie Alte Kanzlei in Albstadt. Sie malt in Acryl und verwendet dabei zudem verschiedene Materialien. Derzeit aber arbeitet sie vorwiegend in Öl. Bei ihren Werken geht die Balinger Künstlerin auch auf den Ausstellungsort ein. So hat sie für die Schau in Dormettingen eine Serie mit "Versteinerungen" gemalt, in Rosenfeld hatte sie sich eher auf das Thema "Pflanzen" konzentriert. Irion wird in Dormettingen an die 50 Werke zeigen, die im Bürgersaal, im Trauzimmer und im Sitzungszimmer des Rathauses zu sehen sein werden. "Malen bedeutet für mich frei zu sein", sagt sie.