Dormettingen Scheiffele: "Finale ist große Sache"

Letztlich entscheidet das Publikum, wer beim "Blechduell" die Nase vorn hat. Zuvor aber wählen eine Jury, das Publikum vor Ort und die Zuhörer am Radio aus, wer ins Finale kommt. Dazu gibt es Vorentscheidungen am 16. Juni in Bad Mergentheim, am 17. Juni in Wangen im Allgäu, am 23. Juni in Weinheim sowie am 24. Juni in Lenzkirch.

Im SchieferErlebnis sind aber noch andere Großveranstaltungen geplant. So wird das Elements-Festival an zwei vollen Tagen stattfinden, dazu soll es das Sommer-Open-Air wieder geben. Außerdem ist eine Veranstaltungsreihe zusammen mit Schulen und anderen Einrichtungen von Juni bis August zum Thema "Wasser" geplant.