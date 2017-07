Dormettingen Party und Open-Air

Dormettingen. Im Freilichttheater ist die Musikbühne aufgebaut. Mit einer Cocktail-Bar, Crêpes und Dinnete ist für Bewirtung gesorgt. Dazu kommt am Freitag, 21. Juli, die Musik der Band Premium Style. Am Samstag, 22. Juli, treten The Cast auf die Bühne. Beginn der Konzertabend ist jeweils um 20 Uhr.

"Get the party started!" – "Lasst die Party beginnen": So lautet das Motto der Band Premium Style. Zuhörer dürfen sich bei den Lokalmatadoren auf einen Open-Air-Abend voller guter Laune und Sommermusik mit "Smooth Lounge Sounds" und angesagter Tanzmusik freuen, mit den aktuellen Top-Hits aus den Charts und großen Songs der 1980er- und 1990er-Jahre aus Pop, Rock, Funk, Soul, Reggae und Dancefloor.

Die Atmosphäre eines Popkonzerts, jedoch mit Opern­repertoire, bieten The Cast am Samstagabend. Die begnadeten jungen Sänger waren bereits im Herbst im Werkforum von Holcim in Dotternhausen zu Gast und wurden dort nach dem Konzert bejubelt. Einen solchen Auftritt wollen sie nun auch im SchieferErlebnis bieten: aufregend, belustigend, zeitgemäß, mitreißend, ein wenig ironisch, in jedem Fall erfrischend. Mitklatschen, Zwischenrufe oder Mitsummen dürfen sein. Besucher können dabei erleben, wie gut Oper und Operette auch ohne Anzug, Abendkleid und große Toilette funktionieren.