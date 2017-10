Die Umgestaltung des Kinderspielplatzes bei der Dormettinger Schule ist weitgehend abgeschlossen, die neuen Spielgeräte sind installiert. "Die vielen freiwilligen Helfer haben gute Arbeit geleistet und der Gemeinde Geld gespart", sagte Bürgermeister Anton Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Er lobte in diesem Zusammenhang das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde. Wie er weiter darlegte, würden im Rahmen des Tags "Holcim engagiert sich" die Erdarbeiten vollends abgeschlossen. Auch Sitzmöglichkeiten für Eltern und Kinder würden noch aufgestellt. Der Spielplatz wird laut Müller im Frühjahr eingeweiht. Foto: Visel