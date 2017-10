Dormettingen "Musterbeispiel für gelungene Integration"

Dass die Integration der beiden Flüchtlinge so reibungslos funktioniere, liege an der guten Kooperation zwischen Gemeinde und der Firma, betonen alle Beteiligten. Dabei sei es auch um die schnelle Beschaffung einer Wohnung für Ceesay gegangen, der im Rahmen seines Verfahrens eigentlich nach Albstadt umziehen sollte.

Allerdings wäre es ihm laut Lutz dann nicht mehr möglich gewesen, bei Weckenmann weiter zu arbeiten. Gemeinde und das Landratsamt hätten dann einen pragmatischen Weg gefunden, dass er nach Dormettingen kommen konnte. "Wir wollten ihn aber nicht in der gemeindeeigenen Wohnung für Flüchtlinge in der Mühle unterbringen, weil er dort ganz alleine gewesen wäre", sagt Müller. Nun wohnt Ceesay in einem Privatgebäude im Ortskern, in dem auch Aldroubi eine Wohnung hat: "Die beiden wohnen Tür an Tür. Das hilft ihnen natürlich auch bei der Integration."

Ein großes Lob haben Lutz, Rapp und Müller für die beiden jungen Männer parat, die auch bereit seien, auf die Menschen in Dormettingen zuzugehen. So spielt Aldroubi Volleyball im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit. Und auch der Schwarzafrikaner Ceesay kann bislang nur von positiven Erfahrungen in der Schlichemtal-Gemeinde berichten: "Die Leute sind alle nett und hilfsbereit", sagt er und lacht.