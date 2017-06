Dormettingen Musiker lassen das Amphitheater erklingen

Das Wetter war herrlich – die Sonne schien bis zum Schluss, und ein leichter Wind wehte. Rund 500 Zuhörer waren gekommen, und keiner bereute seine Entscheidung. Nach einem Grußwort des Musikvereins-Vorsitzenden Rolf Weckenmann gab zunächst die Jugendkapelle unter der Leitung von Caroline Brenner und Tanja Hauser "Amazing Amadeus", "Let Me Weep" und "Andrew Lloyd Webber in Concert" zum Besten. Von den Zuhörern gefordert, gab es als Zugaben "Barcarole" und "Can Can".

Im Namen der Jugendkapelle hatte Tomislav Kelcek festgehalten, dass dieser Abend "für uns als Generation Rock, Pop und Techno etwas ganz Besonderes ist". Klassik, Oper und Musicals seien Neuland für die Jugendlichen gewesen. Die Vorbereitung auf das Konzert sowie der Auftritt selbst habe den jungen Musikern Gelegenheit gegeben zu wachsen. Dann traten der Kirchenchor Dormettingen und der Gesangverein Unterbaldingen unter Leitung von Stefanie Egge auf. Das Stück "Ich wollte nie erwachsen sein" aus dem Musical "Tabaluga" trugen die Sänger mit den Blockflötenkindern vor. Ergreifend war dann der Medley aus "The Phantom Of Fhe Opera". Im Anschluss spielte die Musikkapelle Dormettingen unter der Leitung von Patrick Egge die Arie "Nessun dorma" aus Puccinis Oper "Turandot" sowie "Die Fledermaus-Ouvertüre". Den letzten Programmpunkt gestalteten Musikkapelle und Chor zusammen. Zu hören waren "Conquest Of Paradise" aus der Oper "Aida", der Gefangenenchor aus "Nabucco" und "Con te partiro". Die vielen Musiker und Sänger harmonierten sehr gut zusammen, so dass sie die Gäste dazu brachten, mit den Füßen und den Köpfen mitzuwippen.

Die begeisterten Zuhörer spendeten stehend Beifall. Sie ließen den Abend noch bei kühlen Getränken und Spezialitäten ausklingen.