Dormettingen Müller: "Ich trete gerne wieder an"

Dormettingen (bv). "Ich trete gerne wieder an", sagt Bürgermeister Anton Müller, dessen erste Amtszeit am 1. August 2017 abläuft. Der Gemeinderat beschloss am Donnerstag, die Wahl am Sonntag, 7. Mai 2017 abzuhalten, eine eventuelle Neuwahl am Sonntag 21. Mai.