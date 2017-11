Dormettingen Mitmach-Aktion und Kräuter-Vortrag

Dormettingen. Anlässlich der Kulturtage veranstalteten die Kirchengemeinde und der Arbeitskreis Kultur und Freizeit die Aktion "In und um die Kirche". Es gab einen Vortrag in der Kirche, die Ausbildungs-Firma "Artistry" von Weckenmann Anlagetechnik stellte ihre Produkte aus, Bilder von Barbara Irion waren ausgestellt und auch für ein Beisammensein mit Kaffee und Kuchen war gesorgt.

Ein Höhepunkt war die Mitmach-Aktion von Heidemarie Messner, die auch fertige "Enkaustik"-Karten anbot. Bei der Mitmach-Aktion im Pfarrsaal erhielt jeder Teilnehmer einen Speckstein, an dem er sich frei versuchen durfte. Dabei ging es vor allem darum, das Material kennenzulernen und Lust am eigenen Gestalten zu bekommen.

Es gab Specksteine in verschiedensten Größen. Manche waren gelocht, damit sie am Ende als Anhänger verwendet werden konnten. Zum Glätten, Schleifen und Ritzen gab es Raspeln in verschiedensten Körnungen sowie Küchenmesser. "Die individuelle Farbe des Steins kommt erst richtig raus, wenn dieser geschliffen ist", betonte Messner. Es gebe zwei Arten, um ein Kunstwerk zu erstellen. "Entweder man hat die Form im Kopf und sucht sich den passenden Stein, oder man hat einen Stein und schaut, welche Form man darin entdecken kann." Dabei müsse die Skulptur am Ende nichts Konkretes darstellen.