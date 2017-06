Dormettingen Mann nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Der Mann war, wie berichtet, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kreisverkehr gegangen. Der 52-Jährige fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Zug in dieselbe Richtung. Er sah den Mann am Straßenrand gehen, verringerte deshalb sein Tempo und lenkte den Traktor zur Fahrbahnmitte. Unmittelbar vor dem Schlepper ging der 67-Jährige plötzlich über die Straße und wurde vom Unterlenker des Traktors erfasst und zu Boden geworfen.

Der Mann war zunächst ins Zollernalb-Klinikum nach Balingen gebracht worden und später in eine Spezialklinik nach Tübingen.