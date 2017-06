Dormettingen Leistungsträger zeigen ihr Können

Dormettingen. In und vor der Mehrzweckhalle saßen zahlreiche Besucher im Schatten bei kühlen Getränken. Bereits am Vormittag hatte Pater Franz Pfaff den neuen VW-Mannschaftstransporter der Dormettinger Wehr gesegnet. Bürgermeister Anton Müller übergab die Fahrzugschlüssel an die Verantwortlichen der Mannschaft. Besonders bedankte sich der Bürgermeister bei Stephen Mocker, der sich um die Konfiguration des Neufahrzeugs verdient gemacht habe.

Seit dem Jahr 2006 gibt es in Dormettingen eine Jugendfeuerwehr. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren zwölf Aktive aus der Jugendabteilung hervorgegangen, betonte Dormettingens Kommandant Jürgen Weckenmann und unterstrich damit die Bedeutung der Jugendfeuerwehr.

Eine Gruppe der insgesamt 29 Aktiven der Gesamtwehr hat kürzlich in Balingen-Endingen die Prüfung zum Leistungsabzeichen abgelegt.