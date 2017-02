Dormettingen Klotzmesser feiern

Das Programm beinhaltet die Vorstellung der Narrenzünfte, Garde-, Show- und Hexentänze sowie musikalische Einlagen durch Guggenmusik und die "Mexikaner". Die Band Voice Royal spielt nach Programmende und in den Pausen zum Tanz. Es wird bewirtet.

Am Schmotzigen Donnerstag beginnt der Kinderumzug um 14 Uhr. Anschließend ist Narrenbaumstellen und Polonaise. Ab 20 Uhr steigt die Fasnetsparty im Alten Feuerwehrhaus. Am Fasnetssonntag beginnt um 19 Uhr der Klotzmesserball in der Halle, am Rosenmontag wird das Narrenblättle verkauft und die "20er" laden zu ihrer Party ein. Am Fasnetsdienstag, 28. Februar, stehen ab 9 und 13.30 Uhr die Umzüge durch den Narrenflecken an.