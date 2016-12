Dormettingen Kirchenfest mit Maria und Josef

Jugendkapelle erfreut die Bürger mit weihnachtlichen Weisen

Viele Familien aus dem gesamten Oberen Schlichemtal kommen zur Aufführung an Heiligen Abend in die geschmückte Kirche in Dormettingen.

Schon am Nachmittag war eine Abordnung der Jugendkapelle des Musikvereins Dormettingen im Ort musikalisch unterwegs und erfreute die Bewohner mit weihnachtlichen Weisen, ehe sie dann die Kinderchristmette in der Kirche mit gestaltete.