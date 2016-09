Dormettingen Jetzt wird "Startgrube" ausgehoben

Dormettingen. Bis Jahresende soll zunächst die große "Startgrube" vollends ausgehoben werden. Dazu müssen rund 200 000 Tonnen Ölschiefer ausgebaggert und abgefahren werden. "Dies geschieht aber nicht auf der Straße und durch Dormettingen", betont Schädle. Der Schiefer werde durch den Tunnel, der unter der Kreisstraße 7129 gebaut worden ist, abtransportiert.

Die Grube ist nötig, um für den Abbau gerüstet zu sein. Schließlich muss dort auch das Förderband seinen Platz erhalten. In zwei unterirdischen Röhren werden künftig das Förderband und die Zugangswege zum Ölschieferfeld verlaufen.

Wie Holcim auf seiner Internetseite darstellt, reicht das Ölschiefervorkommen im neuen Ostfeld bis zum Jahr 2044. Sehr sorgfältig werde dabei die Gebietsentwässerung geplant, für die ein detailliertes Konzept erarbeitet worden sei. Das Oberflächenwasser wird in einem Wasserbecken am Ostende des Abbaufelds gesammelt und dann gedrosselt und kontrolliert in den Riedbach abgegeben.