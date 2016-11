Dormettingen Innovationspreis für "Mobile Produktion"

Stuttgart/Dormettingen. Die Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG erhielt 10 000 Euro für ihre "Mobile Produktion" von Beton-Fertigteilen. Mit dem Konzept der mobilen Batterieschalung wird die Produktion von Beton-Fertigteilen in unmittelbarer Nähe von Baustellen ermöglicht.

Ein neu entwickeltes Spezialfahrzeug befördert das transportable Werk direkt auf die Baustelle. Qualitativ hochwertige Beton-Fertigteile könnten somit vor Ort und bedarfsgerecht produziert werden, heißt es in der Laudatio. Unabhängig davon, ob sich eine Baustelle mitten in der Großstadt oder in entlegenen Gebieten befindet, werde das Vorhaben kostengünstiger und umweltfreundlicher, denn der aufwendige Transport einzelner Fertigteile werde überflüssig.

Eine Anerkennung erhielt die Balinger Firma MediaLas Electronics für einen Laserprojektor für Skisprungschanzen. Mit dem neu entwickelten, leistungsstarken Laserprojektor, der an die Wind-messanlage und die Resultatsliste der bisherigen Sprünge angekoppelt wird, kann erstmals eine "Best-to-Beat"-Linie in Echtzeit auf den Sprunghügel einer Skischanze projiziert werden. Diese Linie ist nicht nur für die Athleten und die Zuschauern zu sehen, sondern kann auch von Zeitlupen-Kameras erfasst werden. Das Visualisierungssystem arbeitet vollautomatisch und projiziert unter nahezu allen klimatischen Bedingungen eine präzise Laserlinie auf den Sprunghügel.