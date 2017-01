Dormettingen "In Dormettingen hält man zusammen"

Er, so Müller weiter, sei hingegen dankbar dafür, dass er von vielen Menschen Unterstützung und tatkräftige Hilfe erfahren habe, und dass sich in Dormettingen viele Menschen für ihre Gemeinde einsetzten und gleichzeitig Vertrauen in die kommunalpolitischen Verantwortlichen gezeigt hätten. In diesem Zusammenhang erinnert der Dormettinger Bürgermeister an den Wassereinbruch in der Mehrzweckhalle: "Dieser Vorfall hat mir gezeigt, wie man in der Gemeinde zusammenhält, Verständnis füreinander aufbringt und die Verwaltung von allen Seiten nach Kräften unterstützt."

In seinem Jahresrückblick spricht Müller die Unterbringung der Flüchtlinge an, deren Zustrom aber "erfreulicherweise" abgeebbt sei. Die geschaffene Unterkunft im alten Bankgebäude habe daher nicht belegt werden müssen: "Bei der unsicheren politischen Lage kann sich diese Situation aber schnell wieder ändern. Für diesen Fall ist Dormettingen nun vorbereitet."

Als weitere wichtige Themen im abgelaufenen Jahr in der Gemeinde nennt Müller die gesicherte Nahversorgung sowie den modernisierten Fuhrpark von Feuerwehr und Bauhof.