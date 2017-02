Dormettingen Im Gewerbegebiet Bubensulz tut sich was

Der Standort ist begehrt. Derzeit erstellt dort eine bisher in Schörzingen ansässige Firma einen Neubau; auch die Leidringer Firma Huonker Softwaretechnik will sich demnächst in Dormettingen ansiedeln. Wie Müller sagte, werde der Gemeinderat in der März-Sitzung die Arbeiten für die Erschließung vergeben.

Zugestimmt hat das Gremium auch der Änderung einer Straßenverkehrsgrünfläche im Gebiet Bruck. Diese wird auf Grund eines Wunsches eines Bauherren um drei Meter hangabwärts verschoben. Eine Verlegung bringe für die Gemeinde keine Nachteile, betonte Müller.