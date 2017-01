Dormettingen "Götter des Olymp": Uraufführung begeistert

Tomislav Kelcec brachte dies in seiner Ansage zum Titel "Home" von Michael Brown zum Ausdruck: "Wir haben unsere Heimat gefunden, nämlich im Musikverein Dormettingen."

Seit dem vergangenen Sommer leitet Stefanie Egge, die Frau von Musikdirigent Patrick Egge, den Kirchenchor. Es ist beachtlich, was sie in dieser kurzen Zeit musikalisch bewegt hat. Dies zeigte sich im Konzertprogramm des Chors. Beim Lied "Africa" von David Paich und Jeff Porcaro zog das Ensemble alle Register und ließ die Savanne Afrikas vor dem Auge und dem Ohr des Zuhörers aufscheinen. Die Zuhörer dankten es dem Chor mit viel Applaus. Der Vorsitzende des Kirchenchors, Andreas Koch, führte informativ und launig durchs Programm.

Nach der Pause kam der Musikverein auf die Bühne. Die 60 Aktive zählende Kapelle eröffnete den Musikreigen mit dem "Florentiner Marsch" und gab die Marschrichtung für das originelle und anspruchsvolle Konzertprogramm vor. Mit mystischen Klängen im Stück "›Fate of the Gods" ging es weiter. Einfühlsam und mächtig erklang das Orchester. Beim Stück "Gladiator" entführten die Instrumentalisten nach Rom und ins Kolosseum zum Kampf der Superlative.

"Symphony Nr. 1 – The Lord of the Rings" versetzte die Zuhörer in das Leben der Hobbits im Auenland. Den Höhepunkt des Abends bildete die "Sinfonie Nr. 2 – Götter des Olymp", komponiert von Dirigent Patrick Egge. Das epochale Werk wurde an diesem Abend in Dormettingen uraufgeführt.

Hier zeigte sich das Kompositionstalent des jungen Dirigenten, der aus einer Musikerdynastie aus Augsburg stammt. Seine Eltern und sein Großvater sind Kirchenmusiker und waren an diesem Abend extra nach Dormettingen gekommen, um der Uraufführung beizuwohnen. Janina Jenter führte charmant durch das Programm.

Beim Stück "Applaus, Applaus" von den Sportfreunden Stiller, ebenfalls arrangiert von Patrick Egge, standen der Kirchenchor und die Musikkapelle gemeinsam auf der Bühne und erfreuten die Besucher mit einem launigen und rhythmischen Abschlussstück zum Mitsingen. Zum Abschluss bedankten sich die Vorsitzenden bei allen Beteiligten mit einem Geschenk und besonders beim Dirigentenehepaar Egge für den hervorragend gestalteten Konzertabend.