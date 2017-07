Dormettingen FBW öffnet Werkstore

Erstmals konnte die moderne Produktionsanlage öffentlich besichtigt werden. Schon vormittags strömten zahlreiche Interessierte auf das Werksgelände. Das Interesse war so groß, dass es zu Beginn kleine Wartezeiten gab. Rund 450 Besucher wurden gezählt.

Die Besucher wurden vom Check-In am Schiefererlebnis mit einem Shuttlebus zum FBW-Werk gefahren. Das Innere der zum Teil von Robotern gesteuerten Produktionsanlage zog nicht nur Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen an, sondern auch Bauherren und spontane Besucher.

Fachkundige Betriebsführer erklärten den Gästen die Anlagetechnik. Vor den Stationen der Wandumlaufanlagen wurde der ökologische Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser vorgestellt. FBW nutzt das Regenwasser der Dachflächen zur Produktion. In der Produktionsanlage werden individuelle Betonfertigteile mit bis zu 20 Tonnen Einzelgewicht maßgenau und in höchster Qualität hergestellt. Der Schalungsroboter wurde aktiviert und verrichtete auf den Millimeter genau seine Arbeit. Riesige Schalungstische inklusive Wandplatten wurden automatisiert in eine beeindruckende Trockenkammer eingeführt.