Dormettingen Eltern gestalten Spielplatz bei Schule

Bis zu einem weiteren Treffen der Gruppe sollen die Planungen ausgefeilt und das Projekt mit dem TÜV abgesprochen werden. Laut Müller soll noch in diesem Jahr der engere Bereich des Spielplatzes gestaltet werden, wenn’s gut laufe, könne auch schon mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Die Gemeinde stellt insgesamt 30 000 Euro für Material und Gerätschaften zur Verfügung; 10 000 Euro wurden im Vorjahr finanziert, im diesjährigen Haushalt sind dafür 20 000 Euro eingestellt.

Der Standort des Spielplatzes bei der Schule, die ebenfalls ins Projekt eingebunden werden soll, sei ideal, bekennt Müller. Dies sehe auch der Gemeinderat so: "Er liegt zentral und nicht direkt in einem Wohngebiet. Das Gelände ist groß, und es gibt viele Parkmöglichkeiten." Zudem sei das Areal von überallher in der Gemeinde gut zu erreichen. Das zeige sich daran, dass sich auch Eltern aus dem Neubaugebiet einbringen.

Die Elterninitiative wird sich und ihre Spielplatz-Planungen beim Kommunalpolitischen Stammtisch am Donnerstag, 16. Februar, im Gasthaus Engel vorstellen. Der Gemeinderat lässt sich dann in seiner Sitzung am 30. März über das Projekt aus erster Hand informieren.

Start für die Umsetzung des Spielplatzes soll laut Anton Müller beim Dormettinger "Umwelttag" am Samstag, 29. April, sein. An diesem Tag findet auch die Gemeindeputzete und anderes mehr statt.