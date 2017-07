Dormettingen Ein Ammonit weist den Radfahrern den Weg

Die 17,3 Kilometer lange Tour mit einem Höhenunterschied von 190 Metern ist mit einem stilisierten Ammoniten gekennzeichnet. Sie ist in etwa 1,5 Stunden zu bewältigen.

Die Tour beginnt am Parkplatz beim SchieferErlebnis in Dormettingen. Von dort geht es vorbei am Dormettinger Industriegebiet und am Gasthaus Wiesental, durch die Gemeinde Dautmergen über Täbingen nach Zimmern unter der Burg.

Steil bergauf geht es im Anschluss nach Schömberg in Richtung Stausee, an dem eine kleine oder auch größere Pause eingelegt werden kann. Neben dem Miniaturdorf, der Minigolf-Anlage und dem Bootsverleih gibt es dort allerhand zu unternehmen und zu entdecken. Weiter führt die Strecke über die Wallfahrtskirche Palmbühl und Dotternhausen zum Fossilienmuseum, das für Jung und Alt immer einen Besuch wert ist. Am Start- und Zielpunkt beim SchieferErlebnis kann man den Tag im Restaurant ausklingen lassen. Für die jungen Radfahrer gibt es dort auch einen Spiel- und Fossilienklopfplatz.

Zwölf der 17,3 Streckenkilometer führen über Asphalt, 3,8 Kilometer werden auf der Straße bewältigt, 1,5 Kilometer auf Schotterwegen.

Pedelecs machen den Anfang

Mit dem Durchschneiden eines symbolischen roten Bands durch Silke Schwenk, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft/Zollernalb Touristinfo, Landrat Günther-Martin Pauli, den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Hohenzollern-Balingen, Joachim Calmbach, sowie Ursula Teufel vom Schwäbische Alb Tourismusverband wurde die Schiefer-Tour offiziell eröffnet. Gleich im Anschluss begab sich eine Gruppe mit Schwenk, Calmbach und Begleitern der TG Schömberg auf Pedelecs der Firma Pro Activ auf den Weg. Kurze Zeit später folgten Radfahrer auf ihren eigenen Fahrrädern.

In den nächsten Jahren werde man weitere Touren beschildern, versprach Pauli.