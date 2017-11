Dormettingen Egge nimmt Abschied

Bei diesem Konzert müssen die Musiker Abschied von ihrem Dirigenten Patrick Egge nehmen. Er wird im kommenden Jahr sein Referendariat an der Musikhochschule Trossingen beenden und mit seiner Frau Stefanie nach Langenau bei Ulm ziehen.

Im Februar 2013 trat der gebürtige Augsburger im Alter 26 Jahren die Nachfolge von Joachim Mager an. Als Musikstudent für Schulmusik der Musikhochschule Trossingen belegte er auch Kurse im Fach Blasorchesterleitung.

So war es für Egge eine spannende Herausforderung und ideale Ergänzung zum Studium, ein so hochklassiges und homogenes Orchester wie das in Dormettingen zu übernehmen.