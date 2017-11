Dormettingen "Die Augenblicke einfangen"

Christina C. Messner und ihre Tochter Lilly Messner reisten extra aus Köln an, um die Vernissage musikalisch zu umrahmen. Die Tochter der Künstlerin Messner ist Geigerin und Komponistin. Enkelin Lilly (9) gab am Sonntag ihr erstes Konzert – und das nach noch nicht einmal einem Jahr Cello-Unterricht. Im Rahmen der Kulturtage findet am Sonntag, 19. November, im Pfarrsaal das "Kulturcafé" mit einer Ausstellung von Produkten der Auszubildenden-Firma "Weckenmann Artistry" und einem Vortrag von Andrea Scharrer in der Kirche über die Rolle der Kräuter im Christentum statt. Heidemarie Messner bietet eine Mitmach-Aktion, bei der sich die Teilnehmer mit Raspel, Feile und Messer selbst an einem Stück Speckstein versuchen können.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 26. November, 16 Uhr, zu sehen: Montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr.