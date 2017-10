Dormettingen "Die Arbeit weiter optimieren"

Beim jüngsten Treffen in Dormettingen referierte die Leiterin des katholischen Familienkindergartens St. Michael Geislingen, Daniela Hatzenbühler.

Sie ist Sozialfachwirtin, systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Familien Beraterin, SAFE-Mentorin und Trauma-Therapeutin. Ihr Vortrag lautete "Trauma – welche Auswirkungen haben schlimme Erlebnisse?", für die Erzieherinnen ein aktuelles und interessantes Thema.

Teilgenommen an der Tagung in Dormettingen haben Fachkräfte aus Kindergärten in Obernheim, Weilen unter den Rinnen, Ratshausen, Nusplingen, Untedigisheim, Dormettingen und Zimmern unter der Burg sowie vom Kindergarten "Arche Noah" in Schömberg.