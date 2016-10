Dormettingen Bratpfannen-Rückhand und Hosen-Block

"Die Idee ist einfach und genial, leider gibt es so etwas zu selten in unserer Sportart, aber wir wollen und müssen neue Weg gehen, wollen wir nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden", beschreibt Kevin Pfaff. Der Nachwuchsverantwortliche der Tischtennis-Abteilung des TSV Dormettingen sagt, es sei ein Novum im Tischtennissport des Bezirks Oberer Neckar. Zusammen mit Berufstrainer Thomas Dick will er Lehrreiches über die Sportart Tischtennis vermitteln. Ein paar "Kabinettstückchen" sollen bei den Grundschülern Begeisterung auslösen und diese beflügeln, den Sport beim TSV Dormettigen auszuprobieren.

"Mal ein farbiger Ball, mal ein größerer, dann Wechseln der Schläger", Kevin Pfaff möchte noch nicht zu viel verraten. Nur so viel: Er und sein Kollege Jonathan Brugger aus Freiburg werden für die Kinder der Schlossbergschule in Dotternhausen "zaubern".

"Für Sport begeistern"