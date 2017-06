Der Kreisverkehr in Dormettingen erstrahlt derzeit in besonderer Blütenpracht. Roter Mohn und blauer Gartensalbei schmücken den Kreisel rund um die von Paul Weckenmann gestaltete Stahlfigur. "Unser Mut wurde belohnt", so Bürgermeister Anton Müller. Landwirt und Gemeinderat Ulrich Steimle hat aber auch an Ackerrandstreifen gesät. So hat sich unsere Leserin Ingrid Kadozka bei ihrer Radtour über den "Farbenrausch" des rot blühenden Klatschmohns (Bild) im Bereich des Friedhofs gefreut. jen/Foto: Privat