Dormettingen Blechduell: "Stammtischmusiger" sind selig

Die Lichter auf der großen Festivalbühne sind bereits halb erloschen, als es davor noch immer hoch hergeht. Verantwortlich dafür ist die Plettenberg Stammtischmusig. Zwar sind die Musikanten beim "Finale dahoam" nicht unter die ersten Drei gekommen, ihrer Freude an der Musik tut das aber keinen Abbruch: Unplugged und kurzerhand improvisiert versammeln sich die Jungs aus dem Schlichemtal und machen das, was sie am besten können: Stimmung. Da lassen sich die noch verblienden Finalgäste nicht lange bitten und singen und klatschen eifrig mit.

"Wir freuen uns riesig über den vierten Platz", erklärt Jens Neher. "Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung und für uns eine Riesengaudi." Bereits am nächsten Tag ging es für die Plettenberg Stammtischmusig weiter, sie waren am Sonntag beim Landesmusikfestival in Horb zu hören.

Ebenfalls einen tollen Auftritt und einen nachhaltigen Eindruck hat die Wüste Welle Big Band hinterlassen, in der auch viele Musiker aus dem Zollernalbkreis spielen. "Für uns war bereits das ganze Projekt eine echt interessante und witzige Sache. Der Sieg beim Vorentscheid in Bad Mergentheim war für uns eine große Überraschung, mit der wir nicht gerechnet haben", sagt Andy Thullner.